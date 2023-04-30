Ordu'da Millet Bahçeleri ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Fatsa'da hayata geçirilmesi planlanan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Ordu'nun, Millet Bahçeleri ile ilgili sıkıntısının kalmadığını dile getirdi.

'ORDU'DA MİLLET BAHÇELERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI KALMADI'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ordu'da, Gülyalı ilçesindeki temaslarının ardından Fatsa'da hayata geçirilmesi planlanan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu. İlk olarak harita üzerinde projeyi inceleyen Bakan Özer, projenin başlaması için ihtiyaç olan 50 milyon TL'lik hibenin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından gönderileceğini söyledi.

Bakan Özer, konuşmasının ardından Yalıköy Mahallesi'nde balıkçılarla ve Ilıca Mahallesi'nde de mahalle sakinleri ile muhtarlarla bir araya geldi.

Mustafa KIRLAK/ORDU,