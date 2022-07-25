ORC son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Millet İttifakı 2 ilde ciddi fark attı - Haberler

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ORC son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Millet İttifakı 2 ilde ciddi fark attı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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ORC Araştırma Şirketi tarafından son olarak anket gerçekleştirilen Eskişehir, Uşak ve Kütahya'daki sonuçlar açıklandı. Millet İttifakı Eskişehir ve Uşak'ta büyük farkla önde çıkarken, Kütahya'da da liderliği Cumhur İttifakı aldı.

ORC Araştırma tarafından son seçim anketine ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da vatandaşlara hangi partiye oy vermeyi düşündükleri soruldu.

ESKİŞEHİR'DE YÜZDE 56.2 ALDILAR

Eskişehir'de yapılan ankette CHP yüzde 35.7 oy alırken, ittifak ortağı İYİ Parti 20.5 oranında oy aldı. İki partinin toplam oyu 56.2 oldu. Kentte AK Parti yüzde 28.3 oy alırken, MHP 5.4 aldı. Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın oyu 33.7 oldu.

ORC son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Millet İttifakı 2 ilde fark attı

UŞAK'TA AK PARTİ'NİN OYLARI YETMEDİ

Uşak'ta yapılan seçim anketinde AK Parti yüzde 32.5 ile birinci çıktı. MHP'nin oyu 6.2 oldu. İki partinin toplam oyu ise 38.7 bandında şekillendi. Ancak CHP yüzde 30.4, İYİ Parti ise 23.5 aldı. İki partinin toplam oyunun 53.9 olmasıyla birlikte Millet İttifakı bu ilde de üstünlük sağladı.

ORC son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Millet İttifakı 2 ilde fark attı

KÜTAHYA'DA CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Ankete göre Kütahya'da kazanan ittifak ise Cumhur İttifakı oldu. AK Parti 41.4, MHP de 10.3 alarak Cumhur İttifakı'nın 50.7'lik oyunu oluşturdu. İYİ Parti 22.3 alırken, CHP de 17.5 aldı. Bu iki partinin oylarının toplamı ise 39.8 olarak kaydedildi.

ORC son seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Millet İttifakı 2 ilde fark attı

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Millet İttifakı AK Parti MHP Politika Güncel Haberler

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