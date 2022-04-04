Son seçimi bilen ORC'den çarpıcı anket! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark 3.6 puan oldu

2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden anket şirketi olarak bilinen ORC Araştırma'nın son anketine, ittifaklar arasındaki oy oranı damga vurdu. Ankette Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın 3.6 puan önünde olduğu görüldü.

41 İLDE 3 BİN 540 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Son anket 31 Mart – 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı. 41 İl'de 3.540 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.6'ya inerken, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40.2'ye yükseldi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette partilerin oy oranlarına da yer verildi. AK Parti yüzde 28.4 ile birinci parti olurken, AK Parti'yi yüzde 23.2 ile CHP takip etti. İYİ Parti yüzde 17 oranında oy alırken, İYİ Parti'yi yüzde 9.1 ile HDP,yüzde 8.2 ile de MHP izledi.

GELECEK PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ORC'nin araştırmasında dikkat çeken bir diğer parti ise eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi oldu. Partinin yüzde 3.2 oy aldığı görüldü.

Nisan ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %28.4

CHP: %23.2

İYİ Parti:%17.0

HDP: %9.1

MHP:%8.2

Gelecek Partisi: %3.2

Deva Partisi: %2.7

Saadet:%1.5

TDP:%1.4

YRP :%1.2

MP:%1.0

HÜDAPAR:%0.9

DP:%0.8

BTP:%0.6

Diğer:%0.8

Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

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