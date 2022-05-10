ORC Araştırma son seçim anketi sonuçlarını paylaştı! Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki fark 7 puanı da geçti

ORC Araştırma, 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,2 olarak kaydedildi. Millet İttifakı ise oylarını yüzde 42,5'e yükseltti. Ankette partilerin oy oranları da ölçüldü. AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görüldü.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ORC'nin nisan ayında gerçekleştirdiği ankette İYİ Parti'nin oy oranı 17,3 olarak ölçülmüştü. Son ankette İYİ Parti'nin oy oranını artırması ve yüzde 18,4'e yükseltmesi ise dikkat çekti.

Partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

AK Parti yüzde 28,0

CHP yüzde 24,1

İYİ Parti yüzde 18,4

HDP yüzde 8,7

MHP yüzde 7,2

Gelecek Partisi yüzde 2,1

DEVA Partisi yüzde 2,0

Saadet Partisi yüzde 1,6

TDP yüzde 1,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4

BTP yüzde 1,3

Memleket yüzde 1,1

DP yüzde 0,6

BBP yüzde 1,0

Diğer yüzde 0,9