Önder Sav: CHP'den istifa ediyorum

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav, "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav, Yeni Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sav, Ankara 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının partiyi karıştırdığını, Parti Meclisi (PM) üyelerinin istifa ettiğini; ancak mevcut yönetimin kurultay kararı almayarak hukuku çiğnediğini savundu. Önder Sav, "Partinin bugünkü yöneticileri halkın içine çıkamaz, cenaze törenlerine bile yoğun korumayla gidebilen bir duruma gelmişlerdir. Maalesef önceden haberli esnaf ziyaretlerinde bile Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gibi çığırtkan kullanılarak, davul-zurna eşliğinde bu ziyareti gerçekleştirmiştir. İşin acı tarafı İstanbul'da bir üye katılım töreninde temin edilmiş, parayla alınmış figüranların üyelikleri ve katılımları sağlanmıştır. CHP böyle bir ayıpla yaşayacak bir parti değildir. Özetle CHP; kurucu felsefesinden, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen, 'Hak, hukuk, adalet' söylemleri de unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur" ifadelerini kullandı.

'HUKUKSUZLUKLARA SESSİZ KALMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ'

CHP'de kalan kişilere saygı duyduğunu söyleyen Sav, 1957 yılında CHP Gençlik Kolları ile başlayan siyasi parti serüveninin öne çıkan kısımlarını hatırlattı. Sav, "Her CHP'li gibi CHP benim de vazgeçilmez aile yuvam oldu. Böyle bir yuvadaki huzursuzluklar, geçimsizlikler ister istemez her CHP'li gibi 70 yılını bu partiye vermiş bir siyaset adamı olarak beni de fevkalade derinden yaralamıştır. Hukukun üstünlüğüne ve hukuka aykırı kararların yoğunlaşması CHP'lileri fevkalade tedirgin etmiş, parti içerisindeki hukuksuzluklar akıllara durgunluk verecek şekilde süratle uygulanmaya koyulmuştur. 66 yıllık hukukçuluk hayatımda görmediğim hukuksuzluklar CHP'de yaşanır olmuştur. Benim ömrü hukukun üstünlüğü kavgası yapan, demokratik, laik hukuk devleti mücadelesi yapan bir siyaset adamı olarak mensup olduğum partideki hukuksuzluklara, aldırmazlıklara sessiz kalmam mümkün değildi. Böyle kalmayı kendime yakıştıramazdım" diye konuştu.

Sav, partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenlerin kiracı durumunda olduklarını ve tahliyelerinin çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini söyleyerek, "Açıkça anlattığım nedenlerle eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı