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OMÜ Rektörü Aydın, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda OMÜ'yü temsil etti

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OMÜ Rektörü Aydın, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda OMÜ'yü temsil etti
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda Aydın, OMÜ'yü temsil etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda Rektör Aydın, OMÜ'yü temsil etti. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, üniversite rektörleri ve davetliler katıldı.

"Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin iradesinin temsil edildiği Gazi Meclisimizin, yeni dönemde de ülkemizin gelişimine ve geleceğine katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Tüm milletvekillerimize ve Meclis çalışanlarımıza başarılı bir yasama yılı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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