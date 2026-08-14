İYİ Parti'den Bir İstifa Daha: Aydın Milletvekili Ömer Karakaş Partisinden Ayrıldı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Karakaş, açıklamasında 'Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.
İyi Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ömer Karakaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı