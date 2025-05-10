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Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan Ateşkesine Destek

Ömer Çelik'ten Pakistan-Hindistan Ateşkesine Destek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı ve Türkiye'nin barış isteyenler için güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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