Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki: 'Ak Gençlik Bir Siyaset Okuludur'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Tepki: 'Ak Gençlik Bir Siyaset Okuludur'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ak Gençlik hedef almasını eleştirerek, bu gençlik hareketinin Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunacağını vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi Ak Gençlik olmuş. Ak Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı" dedi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ak Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi Ak Gençlik olmuş. Ak Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. Ak Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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