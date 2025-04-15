Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı ve hükümeti hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"VESAYET İDEOLOJİSİNİN SON SÜRÜMÜ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyledikleri, "seçilmiş hükümeti" hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka bir şey değildir" dedi.

"BU MUHALEFET DEĞİL, MARJİNAL SİYASET"

"Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir" diyen Çelik, "Normalleşme diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde;