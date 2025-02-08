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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in ABD'nin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına sessiz kaldığını söylediği ifadelerine resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN TUTUMU TAM BİR SİYASİ GAFLETTİR"

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

"ERDOĞAN FİLİSTİN DAVASI İÇİN HAKİKATLERİ EN NET İFADE EDEN LİDERDİR"

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

"SİYASİ DALALETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas'a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini 'öz vatanını savunan kişiler' olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir. Özgür Özel ise, İsrail'in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas'a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine 'Hamas terör eylemleri yapıyor' demiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir.

Bugüne kadar Filistin'deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, "Trump Erdoğan'ı övdü övdü övdü Erdoğan da bundan pek mutlu oldu. Şimdi bu Trump diyor ki, Filistinliler Gazze'de yaşamayacak onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Bu tehcirdir, bu zorla yer değiştirmedir, bu insanlık suçudur. Buna nasıl susuyor Erdoğan? Ona oy verenler, Filistin'i böyle yalnız bıraksın diye mi oy verdiler? Bu meseleye sustuğu her gün gayrimeşrudur. Yüzünü İsrail'e, sırtını Filistin'e dönersen meşruiyetini kaybetmiş olursun. İşte bir an önce sandığı koymanın ve millete 'şimdi ne diyorsunuz?' diye sormanın bir gerekçesi daha ortaya çıkmaktadır. Günü geldiğinde İsrail'le kavga etmek para ettiğinde, bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan şimdi İsrail'le Amerika anlaşmış, Suriye'ye bir düzen verecekler. Orada da Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı, eski eş başkanı ama anlaşılan öyle eskide falan kalmadı, eş başkanına da orada bir rol vermişler" demişti.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Trump çıkışına sert tepki: Tam bir siyasi gaflet
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hava atmaya gerek yok her şey lafta kalıyor veya kemal sunal filmleri gibi anlaşmalı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Özgür Özel doğru söylüyor turumpa papaz olayından sonra gık bile diyemiyorlar

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