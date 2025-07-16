Ömer Çelik'ten LGS Sonuçlarına Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınav sonuçlarına ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her vesileyle milletin arasına nifak sokmaya çalışanların bu kötülükleriyle okulları ve çocukları da hedef aldığını belirtti.

Lgs sonuçlarının açıklanmasından sonra imam hatip okullarına dönük üretilen yalan kampanyasının ideolojik fanatizmin yeni bir örneği olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir. Yanlış bilgiyi yalan siyasetine çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır. Vesayet zamanlarının kötülük dolu yöntemlerinin bugün de kullanılması fanatizmin bir 'nifak siyaseti' olarak yürürlükte olduğunu gösteriyor. Nifak ve kötülük siyaseti peşinde koşanların, bu ülkenin değeri olan okullarımızı ve çocuklarımızı hedef almasına müsaade etmeyiz. Tüm okullardaki öğrencilerimizin başarıları hepimizi sevindirmelidir. LGS'ye giren bütün gençlerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz."