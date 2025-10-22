Haberler

Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria Kararına Sert Tepki

Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria Kararına Sert Tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını soykırım siyasetinin bir adımı olarak değerlendirerek, bu hukuksuz kararı reddettiklerini bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
