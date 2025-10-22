Haberler

Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria İlhakı Hakkında Sert Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararını soykırım politikası olarak nitelendirerek hukuksuz bir saldırganlıkta bulunduklarını söyledi. Ayrıca, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır" dedi.

Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2 golle zafere ulaştı

7 önemli eksik Beşiktaş'a farketmedi! Konya'da kritik 3 puan
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Beşiktaş zorlu Konyaspor deplasmanında 2 golle zafere ulaştı

7 önemli eksik Beşiktaş'a farketmedi! Konya'da kritik 3 puan
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Galatasaray'dan 13 yıl sonra bir ilk

Avrupa Fatihi Galatasaray! 13 yıl sonra bir ilk yaşandı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama

İki rekor birden kırıp tarihe geçen Osimhen'den ilk açıklama
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.