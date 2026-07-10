AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AP'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararı) Sözde karar, TSK'ya yönelik alçakça bir iftiradır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ( Tsk ) yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AP'de, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, paylaşımında, TSK'nın tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocak olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı