Ömer Çelik, Husilerin Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne saldırısını kınadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran destekli Husilerin Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik saldırısını kınadı. Çelik, sosyal medya paylaşımında yaralananlara acil şifalar diledi ve sivil alanları hedef alan saldırganlığın derhal son bulması çağrısında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'ne düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sivil alanları hedef alan bu saldırganlık derhal son bulmalıdır."
Kaynak: AA