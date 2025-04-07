Ömer Çelik: Cunta Eşittir CHP
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi cunta ile ilişkilendirerek, parti lideri Özgür Özel'in sosyal bölücülük yaptığına dikkat çekti. Çelik, MYK toplantısında devlet kurumlarının terörsüz Türkiye için senkronize çalıştığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Cunta eşittir CHP'dir"
"Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar, olmayanlar diye ayırarak sosyal bölücülük dediğimiz zararlı bir faaliyete imza atmaktadır"
-Bugün Netanyahu hükümetinin Nazileri geride bırakacak şekilde cinayetleri sürdürmesi uluslararası toplum önünde büyük bir utanç olarak durmaktadır
-Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında terörsüz Türkiye için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ifade etmişlerdir.
-"Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP siyasi cuntacılığın doğrudan tahrik unsuru olmuştur ya da ortaya çıkan bütün cuntalar karşısında destek vermiştir"
-Özgür Özel normalleşmeden bahsetti, normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara dilekçe yazmaktan ibarettir. Dışarıdaki odaklara Türkiye'yi şikayet etmekten ibaretti.
ANKARA- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu