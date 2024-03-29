Ömer Çelik: Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ediyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdakilerin saçmalıkları, siyasi savrulmaları, siyaseten herhangi bir irade ortaya koyamamaları karşısında Cumhur İttifakı, birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etti." dedi.

Çelik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi pazar alanında düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşma yapan Çelik, seçimlerde Adana ve Sarıçam ilçesinde büyük bir zafere sahip olacaklarını ifade etti.

Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ'ın aşkla ilçeye pek çok hizmet yaptığını belirten Çelik, "Bütün bunları yaparken bizimle sürekli istişare halinde oldu. Biz de kendisine destek vermeye çalıştık. Şimdi yeni dönemde yepyeni bir dönem açılırken Sarıçam'ın yoluna Bilal Uludağ ile devam etmesi son derece kıymetli. Adana Büyükşehir Belediyesinde Fatih Kocaispir ve bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarının güçlü bir şekilde seçilmesiyle Adana'yı, Türkiye yüzyılına hazırlama konusundaki irademizi bir kere daha pekiştirmiş ve güçlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Çelik, muhalefetin seçim kampanyalarını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Karşımızdakilerin saçmalıkları, siyasi savrulmaları, siyaseten herhangi bir irade ortaya koyamamaları karşısında Cumhur İttifakı, birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etti. Bu birliğin ve dirliğin sağlanmasında üstün gayret gösteren AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı'ya, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı'ya ve ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum ama bayrağı en yüksekte tutma konusunda büyük gayret gösteren Bilal Uludağ kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Kendisinin önümüzdeki dönemde Sarıçam ile ilgili yeni projeleri ve yeni hayalleri var. İnşallah Sarıçam'da kadınlarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin beklediklerini, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin beklediklerini yerine getirmek için gayretle çalışacak ve yeni dönemde de Bilal Uludağ kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Milletten başka sözü dinlenecek kimse yoktur"

6'lı, 7'li masanın bugün en ağır lafları birbirlerine söylediğini anlatan Çelik, kendilerinin ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerine giderken ne dedilerse bugün de onu söylediklerini ifade etti.

"Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki milletten başka sicil amiri yoktur." diyen Çelik, şunları dile getirdi:

"Milletten başka sözü dinlenecek kimse yoktur. Onun için adaylarımızın aynı zamanda sizin evlatlarınız, kardeşleriniz, abilerimiz olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Geçen dönemde Sarıçam'da çok güzel işler yapıldı, çok güzel işlere imza atıldı. Eminim önümüzdeki dönemde daha da güzel işlere imza atılacak. Kadınlarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz için Sarıçam'da yeni müjdelerimiz var. Hepsini hayata geçirecek iradeye sahibiz. Şimdi çok az zaman kalmışken Sarıçam rekorunu kırsın ve Adana'da da Türkiye'de de birinci olsun istiyoruz."

Programda AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Sarıçam Belediye Başkan adayı Uludağ da konuşma yaptı.