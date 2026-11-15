Ömer Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünü tebrik etti

Ömer Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin 38. yıl dönümünü tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesinin 'insanlık ittifakı'nın gayesi olduğunu söyledi. Çelik, kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi, 'insanlık ittifakı'nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı