AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisine katılan yeni milletvekilleri İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'yu sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından bugünkü Meclis grup toplantımızda rozetleri takılarak AK Parti'mize katılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'yu tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
