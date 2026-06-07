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Silahlı saldırıda ölen muhtarın yerine ağabeyi muhtar seçildi

Silahlı saldırıda ölen muhtarın yerine ağabeyi muhtar seçildi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Niyazi Çahan'ın yerine yapılan ara seçimde, ağabeyi Zekeriya Çahan geçerli oyların tamamını alarak yeni muhtar oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Niyazi Çahan'dan boşalan muhtarlık görevi için yapılan ara seçimde, kullanılan geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan yeni muhtar seçildi. Yeni muhtarın öldürülen muhtarın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan'dan boşalan muhtarlık görevi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda mahalle konağında ara seçim yapıldı. Kayranlar Mahallesi'nde kurulan 1 No'lu sandıkta kayıtlı 140 seçmenden 53'ü oy kullandı. Yapılan sayımda kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 49 oy geçerli kabul edildi. Geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan, mahallenin yeni muhtarı seçildi.

Yeni muhtar Zekeriya Çahan'ın hayatını kaybeden eski muhtar Niyazi Çahan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. 1970 doğumlu ve bir çocuk babası olan Çahan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada kendisine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını belirten Çahan, birlik ve beraberlik içerisinde Kayranlar Mahallesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda görev yapacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri de yeni muhtarlarına başarı dileklerini iletirken, seçim süreci sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlandı. Seçim boyunca güvenlik tedbirleri ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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