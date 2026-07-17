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Olcay Baykal, son yolculuğuna uğurlandı

Olcay Baykal, son yolculuğuna uğurlandı
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (89), Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katıldı.

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (89), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Antalya'da diyabet ve solunum yetmezliği rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski ve yeni CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı. Kılıçdaroğlu ve Özel, cenaze töreninde tokalaştı. Olcay-Deniz Baykal çiftinin oğlu Ataç Baykal, cenazede taziyeleri kabul etti.

Törende Kılıçdaroğlu ile Özel'in gönderdiği çelenkler yan yana konuldu. Her iki çelenkte de 'CHP Genel Başkanı' ifadesi yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından eşi Deniz Baykal'ın Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinin yanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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