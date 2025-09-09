Haberler

Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi

Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi
Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi
Kayyum Gürsel Tekin'in Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için polise 30 kişilik isim listesi verdiği iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesine izin verilmediğini ifade etti. Öte yandan gelişme sonrası bugün parti binası önünde gerginlik yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dün yüzlerce polisle birlikte parti binasına girdi. Plastik mermi ve biber gazlı müdahale sonrasında binaya girebilen Tekin'in bu hamlesinin ardından CHP'den sürpriz bir karar geldi.

SARIYER'DEKİ İL BİNASI BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI

CHP yönetimi, Sarıyer'deki il binasını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı aldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun kararı Yargıtay'a bildirildi. Böylece Bahçelievler binası hukuken CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu. Sarıyer'deki bina ise Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

CHP'Lİ VEKİLDEN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Halk TV yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gökçek "Bugün il binasına gitmeye çalışan arkadaşlarımız engellendi. 'Neden?' diye sorduklarında 'Gürsel Tekin bize 30 kişilik bir liste verdi. O listenin haricinde içeriye alamayız' yanıtını aldılar" ifadesini kullandı.

"30 KİŞİYLE BURAYI YÖNETECEĞİM DİYORSA KUSURA BAKMASIN"

Gürsel Tekin'in 30 kişilik bir liste hazırlayarak polise verdiğini ve bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesinin yasaklandığını öne süren Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü; "Gürsel Tekin bütün 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece üye sayımızdan bahsediyorum. İstanbul'daki 400.000'den fazla üyede 30 kişiyle ben burayı yöneteceğim diyorsa kusura bakmasın. Burada milyonlarca insanın oyu var. Burada milyonlarca binlerce insanın emeği var.

30 kişilik liste belirleyip onun haricinde partilileri almam deyip buraya binlerce polisi getiren Gürsel Tekin'i tekrar kınıyorum buradan. Bir cunta mı geldi devletin başına? Bir cunta geldiğinde ancak partilerin genel merkezlerine, il teşkilatlarına, ilçe başkanlıklarına polisler gider el koyarlar. Bu mu oldu? Asker gider el koyar. Burada da geldi polis el koydu."

BİNA ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan CHP'li vekilin sözleri sonrası Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde de gerginlik yaşandı. Çok sayıda vekil iddiayı doğrulayarak binaya giremediklerini belirtirken kapı önünde polisle arbede yaşandı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Zulüm görmek isterseniz chp'nin zamanında terakkiperver partiye ve kurucularına yani kurtuluş savaşının meşhur paşalarına yaptıklarına bakın inanın bugün yapılanlar devede kulak kalır

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEmin Polat:

Eski yanlışlar tekrarlanıyorsa kim yaparsa yapsan hep aynı bataklıkta dolanıp dururuz. Sonrada iki dünya savaşında da yerle bir olan ve her şeye sıfırdan başlayan Japonya, Almanya gibi devletler alıp başını giderken biz aynı yerde birbirimizle uğraşmaya devam ederiz. Şu parti fikirlerini bırakında biraz olayalar objektif bakın artık. Küçük beyinlerin küçük hesapları peşinde koşmayın.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu adamdan nefret ediyoruz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısüleyman koç:

Sen edebilirsin,ama bir CHP li olarak ben nefret etmiyorum kendimi bildim bileli chplidir bu adam ama ekremi bildim bileli CHP'li değildir mesela

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Afferin dalaverecileri devirecekler:))) hirsizlar sizi istanbulun nereye aktigini hep birliktr gorduk

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMem Mem:

Reis keskin nişancı gibi, her attığını 12 den vuriii. Bu Chp lilerin başına daha neler getirir neler.. Muslugu bir acıp bir kapatıyor. Kapattığında chp nefes alamıyoooor...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Mahleme YSK nın kararlarını tanımıyorsa bunun gerisi gelir. Hani YSK kararları kesindi , hani tartışılamazdı , e ne oldu şimdi. Ysk da açıkladığı kararla mahkemenin yetkisinini kabul etmiş oldu. Bu ne böyle ya...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
