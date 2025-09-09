Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dün yüzlerce polisle birlikte parti binasına girdi. Plastik mermi ve biber gazlı müdahale sonrasında binaya girebilen Tekin'in bu hamlesinin ardından CHP'den sürpriz bir karar geldi.

SARIYER'DEKİ İL BİNASI BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI

CHP yönetimi, Sarıyer'deki il binasını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı aldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun kararı Yargıtay'a bildirildi. Böylece Bahçelievler binası hukuken CHP İstanbul İl Başkanlığı oldu. Sarıyer'deki bina ise Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacak.

CHP'Lİ VEKİLDEN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Halk TV yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gökçek "Bugün il binasına gitmeye çalışan arkadaşlarımız engellendi. 'Neden?' diye sorduklarında 'Gürsel Tekin bize 30 kişilik bir liste verdi. O listenin haricinde içeriye alamayız' yanıtını aldılar" ifadesini kullandı.

"30 KİŞİYLE BURAYI YÖNETECEĞİM DİYORSA KUSURA BAKMASIN"

Gürsel Tekin'in 30 kişilik bir liste hazırlayarak polise verdiğini ve bu listenin dışında kalan isimlerin binaya girmesinin yasaklandığını öne süren Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü; "Gürsel Tekin bütün 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece üye sayımızdan bahsediyorum. İstanbul'daki 400.000'den fazla üyede 30 kişiyle ben burayı yöneteceğim diyorsa kusura bakmasın. Burada milyonlarca insanın oyu var. Burada milyonlarca binlerce insanın emeği var.

30 kişilik liste belirleyip onun haricinde partilileri almam deyip buraya binlerce polisi getiren Gürsel Tekin'i tekrar kınıyorum buradan. Bir cunta mı geldi devletin başına? Bir cunta geldiğinde ancak partilerin genel merkezlerine, il teşkilatlarına, ilçe başkanlıklarına polisler gider el koyarlar. Bu mu oldu? Asker gider el koyar. Burada da geldi polis el koydu."

BİNA ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan CHP'li vekilin sözleri sonrası Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde de gerginlik yaşandı. Çok sayıda vekil iddiayı doğrulayarak binaya giremediklerini belirtirken kapı önünde polisle arbede yaşandı.