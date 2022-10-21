Oktay Vural İYİ Parti'ye mi geçiyor? Aylar önceki sözleri iddiaları doğrular nitelikte

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılacağını açıklamasının ardından MHP'li Oktay Vural'ın da bu partinin yolunu tutabileceği iddiası ortaya atıldı. Siyaset arenasını hareketlendiren bu iddia sonrası Vural'ın aylar önce konuk olduğu bir programda iktidara yönelik sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesiyle başlayan süreç AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye katılacağını açıklaması ile devam etti.

OKTAY VURAL DA İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Gündeme bomba gibi düşen bu iki gelişme sonrası bugün sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. MHP ile özdeşleşen isimlerin başında gelen Oktay Vural'ın da Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılabileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Vural cephesinden henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak Vural'ın aylar önce katıldığı bir televizyon programında iktidara yönelik eleştirileri bu iddiaları doğrular nitelikte...

"VATANDAŞIN EMEĞİ, DEĞERİ UCUZLUYOR"

Vural, konuk olduğu programda enflasyonun bir numaralı halk düşmanı olduğunu ifade ederek "Öyle kâr oranları var ki, bankaların kârı beş kat artmış. Vatandaşın emeği, değeri ucuzluyor" ifadelerine yer vermişti.

"YENİLENMEMİZ GEREKİYOR"

Açıklamasının devamında Türk siyasetindeki kutuplaşmaya da değinen Vural, "Böyle bir yapı Türkiye'nin geleceğine umut vermez. O bakımdan yenilenmemiz gerekiyor" demişti.

İşte Vural'ın yeniden gündem olan açıklamalarından satırbaşları;

"Sosyal yardıma muhtaç kesimler artmış, çalışanlar ve emekliler yardıma muhtaç hale gelmiş, orta direk çöküyor, zengin daha zengin hale geliyor. Politik ekonomi değişmeli. Ben kurumlarımızın yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aile değerlerimiz çöküyor. İnsanların kendini hür hissetmesi lazım. Korku iklimi var.

Biz hep sonuçlarla birbirimizi suçlar hale geliyoruz. Aradığımız hakikat olmalı, gerçek olmalı. Öyle bir ortam oluyor ki, ya her şeyi yapmaya muktedir olanlara inananlar ya da hiçbir şey yapamayacağına inanıp da toplumdan kaçanlar. Böyle bir yapı Türkiye'nin geleceğine umut vermez. O bakımdan yenilenmemiz gerekiyor. Kutuplaşma hat safhada maalesef. Sadece iktidar değil herkes kendisini tahkim etmek istiyor."