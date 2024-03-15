Üye Girişi
Haberler

Oktay Vural, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Alaca ilçesinde İYİ Parti Alaca İlçe Başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi. Seçim çalışmalarını değerlendiren Vural, Alaca Belediye Başkan adayı Emel Ayduğan ile ilçe pazarını gezdi ve vatandaşlardan destek istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Vural'a İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ve partililer eşlik etti.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Çorum'un Alaca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vural, İYİ Parti Alaca İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada seçim çalışmalarını değerlendiren Vural, daha sonra İYİ Parti Alaca Belediye Başkan adayı Emel Ayduğan ile ilçe pazarını gezdi.

Pazarda vatandaşlardan Ayduğan için destek isteyen Vural, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Ziyaretlere İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Meydanı Erkan Yıldız Oktay Vural İYİ Parti Alaca Çorum Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yusuf Kocaman kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Yakutiye Belediye Başkan adayı Yusuf Kocaman kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Şahinbey adayı Bekir Saltan kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Oğuzeli adayı Mehmet Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Aytekin Er kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Uzundere Belediye Başkan adayı Aytekin Er kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title