Oktay Saral 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e patladı

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

CELAL ŞENGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir.

"ARTIK EN MANTIKLI ADIM, ŞEHRİ TERK ETMEK"

Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL: BU NASIL BİR AKIL

Şengör'ün sözleri kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Saral, "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.