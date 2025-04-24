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Oktay Saral "İstanbul'u terk edin" diyen Celal Şengör'e patladı

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından "Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" çıkışında bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi. Saral "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca" ifadelerini kullandı.

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

CELAL ŞENGÖR'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, "6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir.

"ARTIK EN MANTIKLI ADIM, ŞEHRİ TERK ETMEK"

Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" ifadelerini kullandı.

OKTAY SARAL: BU NASIL BİR AKIL

Şengör'ün sözleri kamuoyunda infiale neden olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sert tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Saral, "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

Oktay Saral 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e patladı

Oktay Saral
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (45)

Haber YorumlarıAli :

Liderinden muhtarına kadar tipik bir Akp'li ağzı, uslübü... Ne beklersin ki! Bu insanlar ülke yönetiyor...

Yorum Beğen463
Yorum Beğenme230
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Celal Şengör'ü karkaterinden dolayı zerre sevmem, Lakin koskoca CB baş danışmanı birisinin "Angut" diye bir ifade kullanması çok abesttir. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip "Bu Profesör Angutun birisi" falan mı diyorsun mesela ?

Yorum Beğen373
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Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

Angut?Bu adam gerçekten danışman mı? Vah vah vay halimize.

Yorum Beğen345
Yorum Beğenme89
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Haber Yorumlarıy.i:

SİZİN GİBİ ..GUTLARDAN BİR HALT OLMAYACAGINI ANLADIGI ICIN TASINIZI TARAGINIZI TOPLAYIN DIYOR .ONU BILE ANLAYACAK KAPASITEN YOK MU

Yorum Beğen230
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıMehmet efe:

doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. adam sanki sahsi menfaatine konuşuyor. ne yaptınız bu adamı haksız çıkaracak?

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme50
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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Oturduğun bina, olabilecek 7 ve üzerinde bir depreme, dayanıklı şekilde inşa edildiğini, yıkılmayacağını, altında kalmayacağını düşünüyorsan, tabi ki şehri terk etmek çok mantıksız.

Yorum Beğen156
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Haber YorumlarıKadir Tokay:

İmam osurursa cemaat .ıçar...

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Allah korusun daha büyük bir depremde çok can kaybı olur,bu adam doğru demiş en az 4milyon insan şehri terk etmeli gariban kesim derhal terk etsin nasılsa zengine birşey olmaz

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Peki bu angut ise, deprem sonrası kayıpları fıtrata başlayanlara ne demeli? Kısaca akıllı insanlar akıl yoluyla çözüm ararlar ve biz bunlara İNSAN deriz..

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

ya isdiklal ya toprak. Nere gidecez. Goca istambul. nere sıgıcı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme12
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