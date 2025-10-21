Haberler

Oktay Saral'dan Kıbrıs Açıklaması: 'Kıbrıs Türkiye'nin Ayrılmaz Bir Parçasıdır'

Oktay Saral'dan Kıbrıs Açıklaması: 'Kıbrıs Türkiye'nin Ayrılmaz Bir Parçasıdır'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kıbrıs'ın Türkiye'nin kaderiyle ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı. Kıbrıs'taki son gelişmelere değinerek, Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, " Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bizim ayrılmaz bir parçamızdır" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temas için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, kentte bir otelde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi. Burada konuşan Saral, Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs açıklamalarını yerinde bulduğunu ifade ederek, "Kıbrıs'ta yeni bir değişim oldu. Federal devlet arzusu içerisinde olan ve bunları seçim öncesi konuşan bir cumhurbaşkanı seçildi. Seçilen Cumhurbaşkanı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir teşekkür metni yayınladı. 'Dış siyasette Türkiye bizim hamimiz, Türkiye bizim büyüğümüz ve Türkiye ile birlikte adım atacağız' dediler. Doğrusu, aklıselim ve sağduyu budur. Bahçeli de aslında, titreyip kendine gelmesi için 'Aman ha sakın yanlış bir adım atarsın' noktasında söylediği bir sözdür ve bence çok doğru olmuştur, çok isabetli olmuştur. Aklını başına topla, Kıbrıs böyle birtakım ayak oyunlarıyla, senin birtakım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir. Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Güzel söylemiştir. Siyasette bazı şeyler temenniden ibarettir. Konuşması doğruydu, yerinde bir konuşmaydı ama bu Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetiminin kendine gelmesi, kendini bulması, kendi olması noktasında Türkiye'den asla ve kat'a ayrı adım atmaması noktasında bir mesaj mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz, böyle bir şey olmuştur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
