Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir Belediye Başkan adayı ise Oğuz Beki oldu. Vatandaşlar, Oğuz Beki'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki kaç yaşında, nereli?

OĞUZ BEKİ KİMDİR?