Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki kaç yaşında, nereli?
Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı olan Oğuz Beki hakkında merak edilenler gündemde. Peki Oğuz Beki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde.
Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir Belediye Başkan adayı ise Oğuz Beki oldu. Vatandaşlar, Oğuz Beki'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Oğuz Beki kimdir? Zafer Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı Oğuz Beki kaç yaşında, nereli?
OĞUZ BEKİ KİMDİR?
- Oğuz Beki, 6 Mart 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Eskişehir'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans bölümünü 2005 yılında başarıyla tamamladıktan sonra bir yıl Londra'da öğrenim gördü.
- Eskişehir'de 2007 yılında sigortacılık ile başladığı meslek hayatına, satış müdürü olarak devam etti. 2010 yılında Sabancı Holding'in başlattığı "Genç Girişimci Projesi" ile Oğuz Beki Sigorta ve Acentelik şirketini kurmuştur. Sigortacılık, Bireysel Emeklilik ve Fon Yönetimi sektöründe iş hayatı devam etmektedir. 2013 yılında "Eskişehir Genç İş Adamları Derneğine" üye olmuştur ve 2016 yılında "Eskişehir Genç İş Adamları Derneğinde" saymanlık görevini yapmıştır. Aynı zamanda "Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği" üyesidir.
- 2002 yılında "Eskişehir Anadolu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübünü" kurmuştur ve aynı yıl "Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı" görevini üstlenmiştir. Atatürk'ün değerlerine sahip çıkarak, gençlerin bu değerler ile onun gösterdiği yolda ilerlemesi için sorumluluk alıp siyasete adım atmıştır. Aynı yıl "Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Gençlik Kollarında" Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2009 yılında "Eskişehir Demokratik Sol Parti'sinde" İl Yöneticiliği yapmıştır. Daha önce görev aldığı partilerin kuruluş ilkelerinden ve Atatürk devrimlerinden saptığını düşünerek çalışmalarına bireysel olarak devam etmiştir. Son olarak 2023 Yılında katıldığı Zafer Partisi'nden, 2024 Mahalli Seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.