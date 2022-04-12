Öğrenciler, Ali Babacan'ı mezun olduğu ODTÜ'ye sokmadı - Haberler

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Öğrenciler, Ali Babacan'ı mezun olduğu ODTÜ'ye sokmadı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'ndeki kampüsüne söyleşi için giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. Babacan, yoğun protesto gösterilerinin ardından söyleşiyi iptal etti. Babacan'ın ODTÜ mezunu olduğu biliniyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mezun olduğu okul olan ODTÜ'ye bugün hem ziyaret hem de söyleşi amacıyla gitti. Burada üniversiteli öğrencilerle buluşmayı hedefleyen Ali Babacan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

PROPAGANDA YAPMAKLA SUÇLADILAR

Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

OKULA ALINMADI

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ'den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ali Babacan, Politika, Güncel, Haberler

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