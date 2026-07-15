Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında dün toplandı. Yaklaşık 14 saat süren komisyonda öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Teklifle; yükseköğretim kurumlarında hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler için af düzenlemesi yapılıyor. İlişiği kesilen öğrencilerin düzenlemeden faydalanabilmeleri için önceki af düzenlemelerinden faydalanmaması gerekecek. Bununla birlikte kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ve kayıt sırasında sahte belge verenler düzenlemeden faydalanamayacak. İlişiği kesilenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurabilecek ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye başvurabilecek. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte askerlik görevini yapan kişiler ise terhis süreçlerini takip eden 2 ay içinde yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Komisyonda yapılan değişiklikle teklife ekleme yapıldı. Buna göre; Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı okullardan ilişiği kesilen öğrenciler, af düzenlemesinden faydalanamayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE DÜZENLEME

Teklifle birlikte yaş haddi nedeniyle emekliliğe ayrılan ancak sözleşmeli olarak görevlerini sürdürebilecek olan öğretim görevlileri, meslektaşları ile aynı özlük haklarına sahip olacak. Sözleşmeli öğretim görevlileri ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden yararlanabilecek. Öğretim görevlilerinin sözleşme imzalayabilmeleri için 67 ila 75 yaş arasında olması gerekecek ve sözleşme süreleri 2 yılı kapsayacak. Yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında görev yapacak akademisyenler 5 yıla kadar görev yapabilecek. Teklif ile üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri güçlendirilecek. Teknoloji Transfer Ofisleri, buluşları devralabilecek ve gelirleri alabilecek. Ayrıca, tıp fakültesi bulunduran ancak henüz bir hastaneye sahip olmayan vakıf üniversitelerine verilen süre uzatılıyor.

AKADEMİK BİRİMLER YÖK KARARI İLE KAPATABİLECEK

'Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet veya vakıf ayrımı yapılmaksızın kanunla kurulan yükseköğretim kurumları, eğitim ve öğretime Yükseköğretim Kurulu'nun kararıyla başlayacak. Eğitim ve öğretime başlayan akademik birimler fakülte, enstitü ve yüksekokullar Cumhurbaşkanı kararı ile konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi gibi akademik birimler ise Yükseköğretim Kurulu kararı ile kapatılabilecek. Vakıf yükseköğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırım ve önlemlerle ilgili olarak da düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda; vakıf yükseköğretim kurumlarına fiil ve işlemlerinin ağırlık derecesine göre, uyarma veya uyarma ve düzeltme isteme, yeni akademik birim kurma veya program açma taleplerinin askıya alınması, öğrenci kontenjanının kısıtlanması veya öğrenci alımının durdurulması, faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve faaliyet izninin kaldırılması önlemleri ve yaptırımları uygulanabilecek. Faaliyet izninin geçici olarak durdurulması yaptırımının uygulanmasına yol açan gerekçeleri kurucu vakfın 3 yıl içinde ortadan kaldıramaması, bu durumun süreklilik arz ettiğinin anlaşılması hallerinde kaçınılmaz olarak vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet izni kaldırılacak. Teklifle ayrıca, yükseköğretim kurumları ortak ofis kurabilecek. Yükseköğretim kurumları ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile yurt dışında yerleşke, akademik birim, program ve ihtiyaç duyulan tesisleri kurabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı