Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

SALONA SOKMAK İSTEMEDİLER

Kayyım protestosu yapan CHP'li milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini engellemek istedi. O anlarda AK Partili isimlerin de araya girmesiyle arbede çıktı. Araya girenler Yerlikaya'yı güçlükle salona sokarken yaşananlar kameralara yansıdı.

SİNİRİNİ KAMERADAN ÇIKARDI

Görüntülerde öfkeli kalabalığın ortasında kalan Bakan Yerlikaya'nın bir ara sinirini kendini yakın plan çekmek isteyen kameralardan birini iterek çıkardığı görüldü.