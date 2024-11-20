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Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı

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TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde kayyum protestosu yapan CHP'li vekiller, Bakan Ali Yerlikaya'nın içeriye girmesini engellemek isterken arbede çıktı. Öfkeli kalabalığın ortasında kalan Bakan Yerlikaya, bir ara sinirini kendisini çeken kameradan çıkardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2025 yılı bütçe ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

SALONA SOKMAK İSTEMEDİLER

Kayyım protestosu yapan CHP'li milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini engellemek istedi. O anlarda AK Partili isimlerin de araya girmesiyle arbede çıktı. Araya girenler Yerlikaya'yı güçlükle salona sokarken yaşananlar kameralara yansıdı.

SİNİRİNİ KAMERADAN ÇIKARDI

Görüntülerde öfkeli kalabalığın ortasında kalan Bakan Yerlikaya'nın bir ara sinirini kendini yakın plan çekmek isteyen kameralardan birini iterek çıkardığı görüldü.

Öfkeli grubun ortasında kalan Bakan Yerlikaya sinirini kameradan çıkardı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

medyaya saygisi olayanin halka saygisi olmaz o kameranin arkasinda biz variz bizemi tokat saliyosun kirariz o eli saygisiz

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