Odunpazarı Belediye Başkanı Kadınlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi'nde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Odunpazarı Belediyesi, 17 mahallede açtığı 18 halk merkezinde 'Halk için Halk Merkezleri' sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor. Halkın kullanımına açık olan halk merkezlerinde, mahalle sakinleri ve kursiyerler nişan, diş buğdayı, gün gibi etkinlikler düzenliyor. Son olarak Erenköy Mahallesinde bulunan Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde kadınlar, kahvaltıda buluştu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u da davet etti. Kadınların davetini kabul eden Başkan Kurt, kadınlarla bir araya geldi. Sezai Aksoy Halk Merkezi'nde bulunan atölyeleri gezen Başkan Kurt, atölye katılımcısı kadınlarla sohbet etti. Kadınlara kolaylıklar diledi. Ardından da kadınların düzenlediği etkinliğe katıldı. Erenköylü kadınların sorularını cevaplayan Başkan Kurt, onların istek ve taleplerini dinleyerek, ilgili müdürlüklere ileteceğini söyledi.

"Halk merkezlerini kadınlar için yaptık. Burası sizin. Kadınlar buraya gelsin, sosyalleşin, meslek öğrenip ev ekonomisine katkıda bulunsun istiyoruz. Bu toplumun kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlara ihtiyacı var" diyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nda göreve geldikleri günden beri "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalıştıklarını kaydetti. Odunpazarı'nda 17 ayrı mahallede 18 halk merkezi açtıklarını belirten Başkan Kurt, "Bu güne kadar halk merkezlerinde 2 bin 100 branşta atölye açtık. Bu atölyelere yaklaşık 100 bin kadın katıldı. Sosyal belediyecilik böyle yapılır. Halk merkezleri halkındır. Halkın olan bu merkezlere sahip çıkın. Gelin birlikte çalışalım, Eskişehir'i birlikte yönetelim. Kadınlar, çocuklar, Odunpazarı ve Eskişehir mutlu olsun" dedi.

Halk merkezleri ve bu merkezlerde açılan atölyelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirten kadınlar, "Burada bir araya geliyoruz. Sohbet ediyor, dertleşiyoruz. Birçok şey öğreniyoruz. Kazım Kurt geliyor bizi dinliyor. Taleplerimizi söylüyoruz, yapıyor. Mahallemize fırın yapmasını istedik, yaptı. Şimdi ekmeğimizi, gözlememizi orada yapıyoruz. Bize bu olanağı tanıdığı ve etkinliğimize katıldığı için Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR