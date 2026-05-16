Bilecik'te ODTÜ'deki Bayrak Saldırısına Tepki Yürüyüşü: 350 Kişi Tek Yürek Oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki amacıyla Bilecik'te 350 kişinin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı Üniversite ve Ortaöğretim Birimi öncülüğünde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte "ODTÜ'de yaşanan bayrağa saldırıya karşı tek yürek, tek ses" sloganı atıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylara tepki amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar Türk bayrağına yönelik her türlü saldırıyı kabul edilemez bulduklarını ifade etti. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler açıklamasında, "Aziz Türk milletinin bağımsızlığının, şehitlerimizin emaneti ve devletimizin namusu olan şanlı bayrağımıza uzanan her türlü hadsizliğin karşısında olduğumuzu bir kez daha en güçlü şekilde ilan ettik. Türk gençliği bayrağına, vatanına, devletine ve milli değerlerine sahip çıkmayı yalnızca bir görev değil, bir namus meselesi olarak görmektedir. Şanlı al bayrağımızın gölgesinde, Türk milletinin birliği ve dirliği için tek yürek, tek ses olmaya devam edeceğiz. Kuruluş ve kurtuluşun beşiğinden; o mukaddes namusa uzanan kirli ellere Türk evladının uyarısıdır. Şanlı al bayrağımızın gölgesinde Türk milletinin birliği ve dirliği için tek yürek, tek ses olmaya devam edeceğiz. Ne Mutlu Türk'üm diyene" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
