Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıyla ilgili konuşan Hatimoğlulları, "Tarihi çağrı bu ay içinde gerçekleşebilir" dedi.

"KAZANAN SADECE KÜRT OLMAYACAK"

"Sayın Öcalan tarihi bir çağrı yapmaya hazırlanıyor" diyen Hatimoğulları, "Bu çağrı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor... Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak... 100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz" şeklinde konuştu.

"BİZLER BUNU ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Belediyelere yapılan operasyonlara tepki gösteren Hatimoğulları, "Siyasi bir darbedir. Kent uzlaşısı birlikte yaşamın formülüdür. Uzlaşı nasıl suç olabilir? Bir yandan 'barış' diyeceksiniz, bir yandan kent uzlaşısını gözaltına alma gerekçesi olarak kayıtlara geçireceksiniz. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU KARAR VAN HALKININ İRADESİNİ TANIMAMAKTIR"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkında verilen hapis cezası kararına tepki gösteren Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. Bunun ilk denemesi mazbata verilirken yapılmıştı. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek."