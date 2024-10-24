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Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu

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Terörist başı Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diyen MHP lideri Bahçeli'nin sözlerinin yankıları sürerken terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu. Bayık, verdiği bir röportajda "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez" ifadelerini kullanmıştı.

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAHÇELİ: GELSİN TBMM'DE TERÖRÜN BİTTİĞİNİ İLAN ETSİN

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

BAYIK: BUNUN KARARINI APO DEĞİL BİZ VERİRİZ

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası "Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde hükmü var mı?" soruları sorulmaya başlanmışken PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu. Bahsi geçen röportajda Bayık, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Apo sorumlu değil. Apo oradan ne hareketi ne de pratiği yürütebilir. Bu konularda bir karar da veremez. Silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi kararını ancak biz veririz. Ne HDP ne de Apo verebilir. Böyle bir çağrı olursa bunun kararını biz veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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