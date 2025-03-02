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Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısının ardından ilk kez bir anket sonucu kamuoyuyla paylaşıldı. 3 binden fazla kişiyle yapılan anketten yüzde 31,2 ile CHP birinci parti çıkarken onu yüzde 29 ile AK Parti takip etti. Güncel anket sonuçlarına göre MHP'nin yüzde 8 ile 4. parti konumunda olduğu görüldü.

Mhp lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

Öcalan'ın çağrısı sonrası HBS Araştırma tarafından 3 bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan "Genel Seçim" anketinin sonuçları da büyük ses getirdi.

ANKETTEN CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

İlk kez kamuoyuyla paylaşılan anketten CHP yüzde 31,2 ile birinci parti çıkarken AK Parti ise yüzde 29 ile ikinci parti çıktı.

Ankette DEM Parti'nin oy oranının yüzde 8,7 olduğu görülürken MHP ise yüzde 8 ile 4. parti olarak yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

  • İYİ Parti yüzde 5.3
  • Zafer Partisi yüzde 5.0
  • YRP yüzde 4.2
  • AP yüzde 2.4
  • TİP yüzde 1.8
  • Oy Kullanmam yüzde 2.3
  • Diğer Partiler yüzde 2.1

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBerber Berber TUNAY:

yaav şu anketleri kime soruyorlar İstanbul.un merkezinde yaşıyorum bir kere bile bir anket ci ye rastlamadım???

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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Teröre verdiği destek ile belediye seçimlerini kazanan bir partinin hala 1. Çıkması çok enteresan

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Öcalan’ın çağrısı sonrası Akp çok kan kaybetti millet güvenini yitirdi akapeye

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Sanki chp apo salınmasın diye mücadele etti. Bırakın bu işleri. Tüm partiler aynı mok. Maksat mileti bu konularla uyutmak. Ekonomi ne alemde konuşan yok

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Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

PKK ne YPG-PYD ne.BUNLARIN HEPSİ AYNI DEĞİLMİ.YOKSA PYD VE YPG NİN ARKASIN ABD VARDİYEMİ BUNLARINDA SİLAH BIRAKMASI İSTENMEMİŞTİR.PKK DA YPG DE PYDEDE VE BU ÜLKEYİ BATIRAN CUMHUR İTTİFAKIDA GİDECEK.BU ÜLKE OZAMAN DÜZLÜĞE ÇIKAR İŞTE.

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Haber YorumlarıGencay Koca:

ulan bu kadar yalan olmaz arkadaş bu anket ne iş ben bu gün A derim yarın B derim bunlara partiler mal mal para verip aklınca insanların beynini karıştırmaya çalışıyor , parti başkanları size söylüyorum boşuna bu dalkavuklara anket yaptırıyoruz diye para vermeyin

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Haber YorumlarıSeyit Ahmet SAHÍN:

Ben 60 yaşındayım bu kadar kolaydı ise 22 yıl neden beklendi PKK fes etme kararı aldı

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Haber YorumlarıHakan:

Terörist diyeceksin denirse öyle deriz. Sayın diyeceksin denirse öyle deriz. Biyata devam. Omurga mı? O da ne?

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Haber YorumlarıEfe35:

İmamoglunun şaibeli yatay geçişi olumsuz etki yaptı. Şaibeli aday istemiyoruz yine kaybeder chp

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Emperyalist laik sistemde yaşıyorsunuz arkadaşlar. parayı veren anketi kazanır. Asıl bu konu sonrası chp nin oyları gitti.

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