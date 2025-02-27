Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı

DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" dedi.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı basın toplantısının açılış konuşmasını DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder yaptı. Önder, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Önder, şu ifadeleri kullandı: "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir. Şimdi huzurlarınızdayız. Varlığımız umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Öyle de devam edecek. Ta ki bu ülke bir gülistana dönene kadar. Bugünlerin de çok yakın olduğunu biliyoruz. Emeği geçen bütün siyasilere Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e ismini sayamadığım bütün muhalefet liderlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

BULDAN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Önder'in açıklamalarından sonra Öcalan'ın çağrısının Kürtçe metnini Ahmet Türk okudu. Ardından söz alarak çağrının Türkçe metnini okuyan Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.