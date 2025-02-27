Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Öcalan'ın tarihi açıklamasında
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DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın silah bırakma çağrısını paylaştı. Öcalan'ın çağrısının açıklandığı basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Sırrı Süreyya Önder ile çağrının Türkçe metnini okuyan Pervin Buldan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesi dikkatleri çekti.

DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Heyet, görüşmenin ardından İstanbul'da Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı, PKK kendini feshetmeli" dedi.

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı basın toplantısının açılış konuşmasını DEM Parti'nin İmralı heyetinde yer alan isimlerden Sırrı Süreyya Önder yaptı. Önder, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

Önder, şu ifadeleri kullandı: "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir. Şimdi huzurlarınızdayız. Varlığımız umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Öyle de devam edecek. Ta ki bu ülke bir gülistana dönene kadar. Bugünlerin de çok yakın olduğunu biliyoruz. Emeği geçen bütün siyasilere Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e ismini sayamadığım bütün muhalefet liderlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Öcalan'ın çağrısının açıklandığı

BULDAN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Önder'in açıklamalarından sonra Öcalan'ın çağrısının Kürtçe metnini Ahmet Türk okudu. Ardından söz alarak çağrının Türkçe metnini okuyan Pervin Buldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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