Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama

Dem Parti heyeti bugün 3. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklama öncesi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu.

HEYET OTELE ULAŞTI

İmralı heyeti üyeleri Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, görüşme sonrası adadan döndü. Heyet, açıklamanın yapılacağı İstanbul'daki Elit World Otel'e ulaştı.

ÖCALAN'IN MESAJI OKUNACAK

Saat 17.00'de İstanbul'da yapılacak açıklamada, Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

MESAJ 4 DİLDE OKUNACAK

Son olarak, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 dilde hazırlanacak metnin Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak.

AÇIKLAMA 'FOTOĞRAFLI' OLACAK

Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan'ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.