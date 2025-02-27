Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
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İmralı'dan tarihi silah bırakma çağrısının bugün gelmesi bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti, bugün İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet, saat 17.00'de açıklama yapacak. Öcalan'ın çağrısının Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce okunacağı aynı zamanda heyet ile Öcalan'ın fotoğraflarının da yayınlanacağı belirtildi.

Dem Parti heyeti bugün 3. İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Heyet, saat 17.00'de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklama öncesi, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu.

HEYET OTELE ULAŞTI

İmralı heyeti üyeleri Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, görüşme sonrası adadan döndü. Heyet, açıklamanın yapılacağı İstanbul'daki Elit World Otel'e ulaştı.

ÖCALAN'IN MESAJI OKUNACAK

Saat 17.00'de İstanbul'da yapılacak açıklamada, Öcalan'ın terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

MESAJ 4 DİLDE OKUNACAK

Son olarak, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ne şekilde ve kimler tarafından okunacağı belli oldu. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 dilde hazırlanacak metnin Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini ise Ahmet Türk okuyacak.

AÇIKLAMA 'FOTOĞRAFLI' OLACAK

Açıklamanın yapılacağı dakikalarda, İmralı Heyeti ile Abdullah Öcalan'ın birlikte çektirdiği fotoğrafın da yayımlanması bekleniyor.

Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Daha dün hdp ile el ele ortak seçim kampanyası yürütenler beraber şehitlerimizin kanına leke buluşturup aynı kişiye oy verenler şimdi kalkmış barışa kirli siyaset katıyor ama biz alıştık chplilere bugün siz dün dedeleriniz aynıydı değişmezsiniz

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Haber YorumlarıEmrecan KARANFİL:

yazık

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Haber YorumlarıSefa Altun:

BİR YANDAN BELEDİYELERE TEROR OPERASYONU,BİR YANDAN APO İLE PAZARLİKLAR,NERDEN NEREYE.....AKKKKPEEE

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Haber YorumlarıOnur Yener:

CHP gibi kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmıyoruz, bizde her şey şeffaf, ve bir pazarlık söz konusu değil, terör örgütünün lav edildiğinin ilanı hepsi bu kadar, şimdi dağılın...

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Haber YorumlarıSuleyman Karakaya:

sonun geldi akp

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Haber Yorumlarıdehide:

Reis gibi büyük bir lider dünyaya gelmemiştir. Hem istediğini alıyor hem bir şey vermiyor. Apo çıkmayacak boşuna ümitlenmeyin. Reis öyle bir oyun yaptı ki örgütü feshetmeye mecbur kaldılar.

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

BEBEK KATİLİ!

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Haber Yorumlarıkemal çelik:

Terörist başı nin mesajını ilk okutan kimdi?

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Haber YorumlarıÖmer:

Çok şükür, Milletvekili sayısı tamamlandı.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp nin çarkına su taşımaktan vazgeçmeşidir dem parti unutmamalı dijmene baw u qalan naben doste lawan

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