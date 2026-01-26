Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Konuk olduğu programda Abdullah Öcalan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye ettiği kilimi yorumlayan eski Ekonomi Bakanı ve Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Masum Türker, kilimdeki bir motife dikkat çekerek "Bunlar uzaktan bakınca kurt imajı veriyor" ifadelerini kullandı. Diğer konukların da Türker'in bu yorumunu "Evet, doğru" diyerek onaylaması dikkatlerden kaçmadı.
- PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli'ye Şanlıurfa'da özel olarak dokutturduğu bir kilim hediye etti.
- Devlet Bahçeli, hediye edilen kilime '27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi' adını verdi.
- Kilimdeki motiflerin kurt imajı verdiği ve insanların birliğini gösterdiği yorumlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci devam ederken, sürece ilişkin dikkat çeken bir detay kamuoyuna yansıdı. İmralı heyeti aracılığıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, sürece katkılarından dolayı Devlet Bahçeli'ye bir hediye gönderdiği öğrenildi.
ÖCALAN'DAN BAHÇELİ'YE KİLİM
Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın Şanlıurfa'da özel olarak dokutturduğu kilimi kendilerine hediye ettiğini açıkladı. Bahçeli, gönderilen armağan için Öcalan'a teşekkürlerini iletti. tv100'den Deniz Gürel ve Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, Öcalan'a Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi. Bahçeli, hediye edilen kilime "27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi" adını verdiğini de ifade etti.
KİLİMDEKİ SEMBOLLER YORUMLANDI
tv100 yayınında konuyu değerlendiren isimler, kilimde yer alan motiflere dikkat çekti. Eski Ekonomi Bakanı ve Demokratik Sol Parti eski Genel Başkanı Masum Türker, kilimde kurt imajının görüldüğünü söyledi.
İşte canlı yayındaki o diyalog;
- Masum Türker: Bunlar uzaktan bakınca kurt imajı veriyor.
- Çağlar Cilara: Uzaktan bakınca üst taraftaki figürler kurdu andırıyor.
- Masum Türker: Şunlar da insanların beraberliğini, birliğini gösteriyor.
- Başak Şengül: Kilimler konuşur dimi?