Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı Fazlı Bal ve ilçe başkanları, Genel Başkan Kadir Canpolat'ı ziyaret ederek İstanbul'daki yerel seçim hazırlıkları ve teşkilat yapılanması hakkında bilgi verdi.

Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı ve ilçe başkanları Genel Başkanı ziyaret etti

Ocak Partisi genel merkezinde haftalık gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı Fazlı Bal ve diğer il ve ilçe teşkilat üyeleri, basın açıklaması ardından Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ocak Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete Ocak Partisi İstanbul İl Başkanı Fazlı Bal, İl Başkan Yardımcısı Osman Çelik, Bağcılar İlçe Başkanı Sezgin Elçi, Beşiktaş İlçe Başkanı Nurullah Taner, Maltepe İlçe Başkanı Ömer Çelik, Beyoğlu İlçe Başkanı Halit Göncü, Esenyurt İlçe Başkanı Haktan Yılmaz, Fatih İlçe Başkanı Burak Ergin, Avcılar İlçe Başkanı Deniz Çalışkan ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İstanbul il başkanı ve ilçe başkanlarından oluşan heyet yaptığı ziyaret kapsamında, İstanbul'da 2024 yerel seçimine dair hazırlıklarının ilerleyişi ve teşkilat yapılanması hakkında Başkan Kadir Canpolat'a bilgi verdi. Canpolat ise toplantıda İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını yakinen takip ettiğini, İstanbul'daki çalışmalarından memnun kaldığını ifade etti. Toplantıda, yurtiçinden ve yurtdışından Ocak Partisi'ne ciddi katılımların olduğu vurgulandı.

Canpolat, üyelerden İstanbul'un eksik kalan ilçe teşkilatlarının da tamamlanmasını istedi.