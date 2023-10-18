Ocak Partisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'Ya bu vahşeti durdurun ya da biz insani bir yol alacağız. Kudüs'e gerekirse yayan da olsa İbrahim'in ateşine su serpmek için Ocak Partisi Genel Merkezi'nden bir konvoy çıkaracağız. Bir siyasi parti olarak gözlemcilik yapıp, orada halkın ne şartlarda katledildiğini tüm dünyaya gösteren bir eylem başlatacağız' dedi.

Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, 'Ocak Partisi olarak Filistin'e yapılan bu vahşeti esefle kınıyoruz. Kahrolsun İsrail. Nedir bu vahşet' Namussuz, alçak, edepsiz, vahşi İsrail. İsrail yaptıkların yanına kar kalmayacak. Hastanedeki çocuklara, yaşlılara, kadınlara, yaralılara saldıracak kadar vahşisin sen İsrail. Tüm dünya bunu işitmeli ve görmelidir ki, İsrail bir soykırım yapıyor. Göz göre göre çocukları, yaşlıları, hastaları, yaralıları öldürüyor. Vicdanı olan, zerre kadar imanı olan bu yapılan zulmü savunmaz, kalkıp ayağa dikilir 'bizde sizdeniz' der. Bütün ümmeti ayağa kaldırır. Bu mesele Arapların meselesiymiş, Türklerin meselesi değilmiş. Hadi oradan edepsiz. Filistin ne zamandan beri Türklerden gayrı sayılmış. Senin derdin zaten ülkemizdeki Kürtleri de, Arapları da, ülkedeki etnik kimlikleri de bölüp, Türkiye'yi bir lokma haline getirip sonra İsrail'e yem etmek değil mi? Tüm dünya yapılan bu alçakça saldırıyı seyrederken İsrail'in Türkiye'deki Konsolosluklarına saldırışta nedir? Arkadaşlar ülkemizdeki İsrail Konsolosluğuna saldıracağınıza, ülkemizdeki İsrail'i savunanlara sesiniz çıksın? diye konuştu.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BİRBİRİMİZE MUHTACIZ'

Canpolat, Türkiye ile ilgili bölücülük yapmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayarak 'Beraber yaşadığımız Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Romalılar, Aleviler, Sünniler kim varsa herkese seslenmek istiyorum. Ülkemiz ile alakalı bölücülük yapmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. Bölünenlerin başına bombalar yağıyor. Biz Kürt milletiyle, Türk milletiyle, Arabıyla, Çerkeziyle bir milletiz. Her zamankinden daha fazla birbirimize muhtacız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimize birileri mahsus kan çalmaya çalışıyor. Bu oyuna gelmememiz lazım. Ülkemizde de aynı tiyatroyu, savaşı oynatmak isteyenler var. Filistin'de bombalar hastanelere yağarken, Türkiye'de de bazı bombaların hanelere, yuvalara aynı şekilde Müslüman evlatlarımızın başından aşağıya yağdırılmak istenen bombalar var. Ne zaman aklımızı başımıza alacağız' Daha ne olması lazım? Ankara'nın mı göbeğinde bombalar patlayacak? O zaman mı biz bir olacağız. Filistin Arapların diyarıymış, Türkler oraya neden karışıyormuş? Orada bizim Mehmed'imizin dökülmüş kanı var. Ne demek Türk milletinin Filistin'de ne işi var ne demek? Tabi ki işimiz olacak. Filistin'de işimiz olmayacak da nerede işimiz olacak?? dedi.

'BÖYLE BİR EYLEM BAŞLATACAĞIZ'

Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Milletimiz emin olsun. Eğer bu vahşet durdurulmazsa, bir karar aldık onu açıklamak isterim. ya bu vahşeti durdurun ya da biz insani bir yol alacağız. Kudüs'e gerekirse yayan da olsa İbrahim'in ateşine su serpmek için Ocak Partisi Genel Merkezi'nden bir konvoy çıkaracağız. Gözlemcilik yapıp, orada halkın ne şartlarda katledildiğini tüm dünyaya zaten gösteren basın mensubu kardeşlerimiz var, bizde siyasi bir parti olarak aynı fikir ve doğrultuda böyle bir eylem başlatacağız. ya bu vahşete dur deyin ya da bu vahşet tüm dünyayı saracak.'