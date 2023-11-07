Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Filistin halkını savunamayan birisinin CHP Genel Başkanı olması çok vahim bir durumdur. Öyle görünüyor ki, Atatürk'ten sonra CHP'ye yerli ve milli değerlere sahip olan bir genel başkan gelemeyecek" dedi.

Ocak Partisi lideri Kadir Canpolat, Bitlis'te birtakım ziyaretlerde bulundu. Canpolat, daha sonra İl Başkanlığı İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, "Filistin toprakları Selahaddin Eyyubi'den emanet kalmıştır. Bizler Osmanlı torunları olarak Fatih'in emaneti İstanbul'a, Selahaddin Eyyubi'nin emaneti Kudüs'e sahip çıkmalıyız. Filistin halkının nufüsu yok edilirken İsrail'in devlet olmasına izin mi verilecek? Bu zorbalık yapan terörist bir grubun istediğini alması anlamına gelmez mi? Bugüne kadar yaptığımız il ziyaretlerinde Filistin halkına yapılan zulüm hissediliyor" diye konuştu.

'GÖZ GÖRE GÖRE ORADAKİ ÇOCUKLAR KATLEDİLİYOR'

Herkesin birlik içinde Filistin için ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Canpolat, "Sadece Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu iş olmaz. Bu sadece Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi ile de olmaz. Hepimizin birlik olarak Filistin için ayağa kalkması lazım. Birleşmiş Milletler (BM) nerede? Çocuklara neden sahip çıkmıyorlar? Göz göre göre oradaki çocuklar katlediliyor. O küçük Filistinli çocuklar kadar cesaretiniz yok mu? İmanınız yok mu? Vicdanınız yok mu? Onların Hazreti Muhammed'in ümmeti olduğu kadar sizler değil misiniz? İslamiyet'i alçaltmaya çalıştılar lakin kendileri alçaldılar. Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştılar lakin kendilerini yaktılar. Filistin'e, Kudüs'e bombalar atmaya çalışıyorlar o bombalar onların başlarında patlıyor farkında değiller. Yeri ve zamanı geldiğinde o bölgeden İsrail silinecek, çünkü biz adaleti ve barışı tesis etmek istiyoruz" dedi.

Kadir Canpolat, "Filistin halkını savunamayan birisinin CHP Genel Başkanı olması çok vahim bir durumdur. Öyle görünüyor ki, Atatürk'ten sonra CHP'ye yerli ve milli değerlere sahip olan bir genel başkan gelemeyecek. Bugün Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı olması demek CHP'nin vizyon ve misyona aykırı hareket edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.