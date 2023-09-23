Ocak Partisi 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

OCAK Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Bir olacağız, beraber olacağız ve milletimize en güzel şekilde, en iyi şekilde hakkıyla muamele edip, onlara gerekli olan ilgiyi, sevgiyi, şefkati göstereceğiz. Yeni bir akım, yeni bir siyasi anlayış, yeni bir dava hareketi geliyor. Bunun adı Ocak Partisi. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ocak Partisi 1'inci Olağan Kongresi, parti genel binasında gerçekleştirildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye, Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ın yanı sıra, Ocak Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Güler, Ocak Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necip Fazlı Güldemir, Ocak Partisi Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Akkaya, Ocak Partisi Eskişehir İl Başkanı Sezgin Kocabay, Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derun Ülgen katılım sağlayarak birer konuşma gerçekleştirdi.

Kongreye ayrıca, il ve ilçe başkanları, delegeler, partililer ile davetliler katıldı. Tek liste ile girilen seçimde başkanlığa yeniden Kadir Canpolat seçildi.

'KONGREMİZ TEKRAR HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, kongre sonucunun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Ciddi bir süreçten geçerek bu kurultaya geldik. 28 Şubat 2022 tarihinde ilk kuruluşumuzu yaptık ancak bizi sürekli engellediler. Önümüzde yerel seçimler var, 'buna da yetişemezler' dediler. Ama biz bugün bu imzayı burada attık. Zafer her zaman inananlarındır. Ben 28 Şubat 2022 tarihinde emaneti teslim aldım. Bugüne geldim, şimdi Genel Başkanımız Sayın Kadir Canpolat'a emaneti teslim ediyorum. Emanet namustur. Herkes zamanı geldiğinde emaneti teslim etsin. Bundan geri kalmayacağınızı da biliyorum. Kongremiz tekrar hayırlara vesile olsun" dedi.

'VATANIMIZA, MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Genel Başkan Kadir Canpolat, yaptığı açıklamada, "Osmanlı Ocakları olarak Ocak Partisi'ni kurmaya karar verdiğimiz andan itibaren ateşten gömleği giyindik. Biz Ocak Partisi'nin kurulma aşamasından bugüne kadar gerek babamın o zor dönemleri gerek ailemle olan ilgisi gerek partimizle, şahsımla alakasından ve hizmetlerinden dolayı kendisini saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meşruiyeti şimdi sağlanmıştır. Şimdi Türkiye'de bir siyasi hareket başlıyor. Artık bu zaman dilimine şahit olun. Yeryüzünde öyle bir hareket başlatıyoruz ki, ülkelerden bize gelen mesajlar var. Emekli, asgari ücretli vatandaşın çileleri unutmayın. Ülkemizde birlik ve beraberliğe ne ölçülerde kumpaslar var, bunları asla unutmayın. Devraldığımız bu zaman dilimine iyi bakın. Nereye götüreceğimizi sizlere o zaman göstereceğim. Artık 'meclisteki bölücü milletvekilleri koltuklarınız hiç de sağlam değil, o koltuklarınız sallanıyor artık' çünkü Ocak Partisi geliyor. Bu millet birbiriyle kucaklaşacak. Bir olacağız, beraber olacağız ve milletimize en güzel şekilde, en iyi şekilde hakkıyla muamele edip, onlara gerekli olan ilgiyi, sevgiyi, şefkati göstereceğiz. Ayrıca 25 Ekim tarihinde yerel yönetim seçimleriyle birlikte milletvekili seçimlerinin birlikte yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edeceğim. Milletvekili seçimleri yeniden yapılsın. Bizi buradan uzaklaştıramazlar, biz antrenmanlıyız. Osmanlı Ocakları'nda biz bu antrenmanı henüz daha darbe girişimi yokken FETÖ ile mücadeleyi başlatarak yaptık. Bu vatana sahip çıktık, partiye değil. Yeni bir akım, yeni bir siyasi anlayış, yeni bir dava hareketi geliyor. Bunun adı Ocak Partisi. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.