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NYT, Trump'ın İran ve Yemen'e yönelik 5 saldırı teklifini veto ettiğini öne sürdü

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NYT, Trump'ın güvenlik ekibi ve Pentagon'un İran'a veya Yemen'deki Husilere yönelik operasyon tekliflerini 5 kez veto ettiğini iddia etti. Trump vetolara rağmen saldırı seçeneklerinin hazırlanmasını emretti, yetkililer Camp David'de yaklaşık üç günlük harekat planını ele aldı.

The New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon tarafından kendisine sunulan İran ve Yemen'e yönelik saldırı tekliflerini 5 kez veto ettiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve Yemen'e yönelik saldırıları onaylamadığı öne sürüldü. The New York Times gazetesinde yer alan haberde, Pentagon'un, Trump'ın İran ile savaşı yeniden başlatma konusunda kararsız tutumunu sürdürmesine rağmen, İran'a karşı kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmak üzere planlar hazırladığı aktarıldı.

Pentagon'un Trump'ın talimatıyla İran'ın İHA ve füze cephaneliğini, enerji tesislerini ve diğer askeri sahalarını vurmaya yönelik planlar geliştirdiği ifade edilen haberde, ancak Trump'ın İran'a karşı kapsamlı askeri operasyonlar başlatmama yönünde defalarca karar aldığını öne sürdü.

Haberde, ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon'un son aylarda Trump'a İran veya Yemen'deki İran destekli Husi milislerine yönelik geniş çaplı operasyonlar için beş farklı teklif sunduğu, ancak Trump'ın her defasında bu planları veto ettiği öne sürüldü.

Trump'ın vetolarına rağmen yeni saldırı seçeneklerinin hazırlanmasını yeniden emrettiği ifade edilen haberde, Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin geçtiğimiz hafta cuma günü Camp David'de düzenlenen toplantıda söz konusu planları ele aldığı öne sürülerek, planların yaklaşık üç gün sürecek kısa ve yoğun bir harekatı içerdiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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