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Numan Kurtulmuş: Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz

Numan Kurtulmuş: Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te valilerle bir araya geldi. Programda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te valilerle bir araya geldi. Programda konuşma yapan Numan Kurtulmuş, terörle mücadele mesajı verdi.

Kurtulmuş konuşmasında " Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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