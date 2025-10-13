Haberler

Numan Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslamabad'da Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi ve işbirliğinin önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş, " Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı" dolayısıyla bulunduğu İslamabad'da, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin üçlü işbirliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
