Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve KKTC Bakanı Oğuz'u Kabul Etti

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u makamında kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile KKTC İçişleri Bakanı Oğuz'u kabul ettiği bildirildi.

Kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
