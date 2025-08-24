Norveç, Ukrayna'ya 7 Milyar Kron Değerinde Hava Savunma Sistemi Sağlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Almanya ile iş birliği yaparak Ukrayna'ya 7 milyar Norveç kronu değerinde hava savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı. Bu adım, Rus hava saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürüyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu. Store açıklamasında, "Almanya ile birlikte, artık Ukrayna'nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz. Almanya ve Norveç, Ukrayna'nın ülkesini savunma ve sivil halkı Rus hava saldırılarına karşı koruma mücadelesine destek olmak için çok yakın şekilde çalışıyor" dedi.

Hava savunma sistemleri Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilecek. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı saha ücretlerine okkalı zam

Zam yağmuru halı sahaları da vurdu! Saatlik ücrete okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.