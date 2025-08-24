Norveç, Ukrayna'ya 7 Milyar Kron Değerinde Hava Savunma Sistemi Sağlayacak

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürüyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 7 milyar Norveç kronu (695 ABD doları) değerinde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu. Store açıklamasında, "Almanya ile birlikte, artık Ukrayna'nın güçlü hava savunma sistemleri almasını sağlıyoruz. Almanya ve Norveç, Ukrayna'nın ülkesini savunma ve sivil halkı Rus hava saldırılarına karşı koruma mücadelesine destek olmak için çok yakın şekilde çalışıyor" dedi.

Hava savunma sistemleri Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilecek. - OSLO