Norveç'te Epstein soruşturmasında eski Bakan Brende yalan söylediği için özür diledi

ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in karanlık ilişki ağının devletin en üst katmanlarına kadar uzandığı Norveç'te parlamento, ülkeyi sarsan skandalları mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında bugün ifade veren eski Dışişleri Bakanı Borge Brende, daha önce Epstein konusunda yalan söylediği için özür diledi.

Norveç Parlamentosu, ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in devletin en üst isimlerine uzanmasının ardından söz konusu karanlık ilişki ağını mercek altına aldı. Epstein'in Kraliyet ailesi ve en üst düzey hükümet yetkilileriyle bağlantıları skandallara konu olan Norveç'te parlamento, 9'u eski, 2'si görevdeki bakanlardan oluşan 11 kilit ismin ifade vermeye çağrıldığı iki günlük soruşturmayı bugün başlattı.

"İnsanların yer aldığı hiçbir sistem, güvenin kötüye kullanılmayacağını garanti edemez"

Epstein ile Norveçli diplomatlar ve siyasiler arasındaki bağlantılara ilişkin halka açık oturumda, 2005-2012 yılları arasında dışişleri bakanlığı yapan mevcut Başbakan Jonas Gahr Store de ifade verdi. Parlamentonun Denetim ve Anayasa İşleri Komitesi oturumunda Store, Epstein ile asla hiçbir ilişkisi olmadığını ve sorunların Dışişleri Bakanlığı değil, birkaç kişiden kaynaklandığını söyledi. "İnsanların yer aldığı hiçbir sistem, güvenin kötüye kullanılmayacağını garanti edemez" diyen Store, Epstein'in ülkenin dış politikası ya da alınan herhangi bir karar üzerinde etkisi olmadığını savundu.

Eski Dışişleri Bakanı Brende yalan söylediği için özür diledi

Bugün ifade veren isimler arasında yer alan eski Dışişleri Bakanı Borge Brende, Epstein ile sadece dışişleri bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra görüştüklerini söyledi. Brende, "Temaslarımız üç akşam yemeği ile e-posta ve kısa mesaj yoluyla yapılan yazışmalarla sınırlı kaldı" dedi.

Brende, "İstismarlar konusunda bugün bildiklerimi o zaman bilseydim asla temas kurmazdım. Lakin daha fazla araştırmam gerekirdi. Bunun sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullandı.

Brende ayrıca, 2025'te bir gazetenin Epstein ile görüşüp görüşmediği sorusuna "görüşmediği" cevabını vererek yalan söylediği için özür diledi. Brende, "İlk başta dürüst olmadığım için üzgünüm" dedi.

Epstein skandalı diplomasi, siyaset ve kraliyet ailesini vurmuştu

Norveç'te Epstein skandalı, diplomasi, siyaset ve kraliyet ailesini vurmuştu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, sadece Epstein ile dostluk ilişkilerini açığa çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda yolsuzluk soruşturmalarını da tetiklemişti. Başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yapmış bir isim olan Thorbjorn Jagland, Epstein ile ilişkisi kapsamında ağır yolsuzluk şüphesiyle bir polis soruşturmasının hedefi konumunda bulunuyor. İncelenen meseleler arasında görevleriyle bağlantılı olarak Epstein'den hediye seyahat ve borç para alıp almadığı sorgulanıyor. Jagland, suç işlediğini reddediyor.

İsrail ve Filistin arasındaki Oslo Anlaşmaları'nın kilit isimlerinden olan Norveçli kariyerli diplomat Mona Juul da, Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Ürdün Büyükelçiliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Eşi Terje Rod-Larsen de Epstein ile yakın ilişkilerinden ötürü özür dilemiş ve ondan şahsi borç aldığını kabul etmişti.

Epstein ile bağlantıları ortaya çıkanlar arasında Norveç Kralı Haakon'un eşi Kraliçe Mette-Marit de yer almıştı. Mette-Marit, Epstein ile yakın ilişki içinde bulunduğu için yazılı bir açıklamayla özür dilemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı