Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

AK Parti-DEM Parti zirvesinin ardından beklenen gelişme yaşandı. AK Parti, 30 maddelik infaz düzenlemesini Meclis başkanlığına sundu.

TEHDİT SUÇLARININ CEZASI ARTIYOR

AK Parti Grup Başkanı Güler'in "Suç işlenmesini engelleyeceğiz" sözleriyle duyurduğu infaz düzenlemesinde tehdit suçunun cezaları da artırılıyor.

NİTELİK TEHDİTTE ÜST SINIR 7 YILA ÇIKARILACAK

Malvarlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı bir ayda iki aya, nitelikli tehdit hallerinde (silahla, örgüt gücüyle) ise cezanın üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.