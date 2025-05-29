Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor
AK Parti'nin Meclis başkanlığına sunduğu 30 maddelik infaz düzenlemesinde tehdit suçunun cezaları artırılıyor. Malvarlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı bir aydan iki aya çıkarılırken, nitelikli tehdit hallerinde (silahla, örgüt gücüyle vb.) cezanın üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.
AK Parti-DEM Parti zirvesinin ardından beklenen gelişme yaşandı. AK Parti, 30 maddelik infaz düzenlemesini Meclis başkanlığına sundu.
TEHDİT SUÇLARININ CEZASI ARTIYOR
AK Parti Grup Başkanı Güler'in "Suç işlenmesini engelleyeceğiz" sözleriyle duyurduğu infaz düzenlemesinde tehdit suçunun cezaları da artırılıyor.
NİTELİK TEHDİTTE ÜST SINIR 7 YILA ÇIKARILACAK
Malvarlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı bir ayda iki aya, nitelikli tehdit hallerinde (silahla, örgüt gücüyle) ise cezanın üst sınırı 7 yıla çıkarılacak.